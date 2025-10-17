Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Afrika 5. İş ve Ekonomi Forumu'na Katılıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek Türkiye-Afrika 5. İş ve Ekonomi Forumu'na katılmak üzere İstanbul'da bulunacak. Forumda, Türkiye ve Afrika ülkeleri arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi amaçlanıyor.
(İstanbul/14: 30)
Kaynak: AA / Semih Erdoğdu - Güncel