Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Afrika 5. İş ve Ekonomi Forumu'na Katılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek Türkiye-Afrika 5. İş ve Ekonomi Forumu'na katılmak üzere İstanbul'da bulunacak. Forumda, Türkiye ve Afrika ülkeleri arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi amaçlanıyor.

(İstanbul/14: 30)

