Erdoğan'dan Kaymakamlar Kurası ve Kabine Toplantısı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 110. Dönem Kaymakamlar Kurası Töreni'ne katılacak, Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Paul Mashatile'yi kabul edecek, ardından Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.
(Ankara/14.00/15.30/16.30)
Kaynak: AA / Semih Erdoğdu - Güncel