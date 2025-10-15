Haberler

Erdoğan'dan Kaymakamlar Kurası ve Kabine Toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 110. Dönem Kaymakamlar Kurası Töreni'ne katılacak, Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Paul Mashatile'yi kabul edecek, ardından Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/14.00/15.30/16.30)

Kaynak: AA / Semih Erdoğdu - Güncel
