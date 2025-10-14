Erdoğan, AK Parti Eğitim Programı ve MKYK Toplantısı'na Katılacak
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partinin genel merkezinde düzenlenecek Ekonomi İşleri Başkanlığı Eğitim Programı'na katılacak. Eğitim programının ardından, partisinin kongre merkezinde gerçekleştirilecek Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Toplantısı'na başkanlık edecek. Programın saatleri Ankara için 14.00 ve 15.30 olarak belirlenmiştir.
(Ankara/14.00/15.30)
Kaynak: AA / Semih Erdoğdu - Güncel