Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon'da Yeni Spor Tesislerinin Açılışını Yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek olan tesis ve projelerin toplu açılış törenine katılacak. Törende, tamamlanan projeler halka tanıtılacak ve önemli açıklamalarda bulunulması bekleniyor. Etkinlik, bugün saat 15:30'da yapılacak.

(Trabzon/15.30)

