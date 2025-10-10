Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de Tesis ve Projelerin Açılış Törenine Katılacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize Valilik Tören Alanı'nda gerçekleştireceği etkinlikte, yapımı tamamlanan çeşitli tesis ve projelerin toplu açılışını yapacak. Tören, bugün saat 14:00'te başlayacak. Özellikle yerel halk için büyük önem taşıyan bu projelerin açılışı, bölgedeki gelişmeler açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize Valilik Tören Alanı'nda, Yapımı Tamamlanan Tesis ve Projelerin Toplu Açılış Töreni'ne katılacak.
(Rize/14.00)
Kaynak: AA / Semih Erdoğdu - Güncel