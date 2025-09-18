Haberler

Erdoğan'dan Kura Töreni ve Abbas'la Görüşme

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınlarının Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni'ne katılacak.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı resmi törenle karşılayacak, ikili görüşmenin ardından Abbas onuruna akşam yemeği verecek.

(Ankara/14.00/15.30/15.45/17.00)

Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman - Güncel
