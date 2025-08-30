Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı Programı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret edecek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebriklerini kabul edecek, Kara Harp Okulu'ndaki diploma alma törenine katılacak ve Beştepe'deki özel konseri izleyecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir'i ziyaret edecek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul edecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kara Harp Okulu'nda Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne katılacak, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri'ni izleyecek.
(Ankara/11.00/12.30/16.30/18.30)
Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman - Güncel