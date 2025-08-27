Cumhurbaşkanı Erdoğan, ASELSAN ve Jandarma Akademisi Törenlerine Katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ASELSAN Gölbaşı Yerleşkesi'nde Çelik Kubbe Teslimatları, Tesis Açılışları ve Oğulbey Temel Atma Töreni'ne katılacak. Erdoğan ardından, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Stadyumu'nda Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni'ne iştirak edecek.

(Ankara/16.30/18.30)