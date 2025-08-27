Cumhurbaşkanı Erdoğan, ASELSAN ve Jandarma Akademisi Törenlerine Katılacak

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ASELSAN Gölbaşı Yerleşkesi'nde Çelik Kubbe Teslimatları ve açılış törenlerine katılacak. Etkinlik, Oğulbey Temel Atma Töreni ile devam edecek. Daha sonra Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni'ne iştirak edecek. Törenler bugün Ankara'da, saat 16.30 ile 18.30 arasında gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ASELSAN Gölbaşı Yerleşkesi'nde Çelik Kubbe Teslimatları, Tesis Açılışları ve Oğulbey Temel Atma Töreni'ne katılacak. Erdoğan ardından, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Stadyumu'nda Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni'ne iştirak edecek.

(Ankara/16.30/18.30)

Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel
Devlet hastanesinde olay: Çileden çıkan doktor, hasta yakınlarının üzerine yürüdü

Çileden çıkan doktor, hasta yakınlarının üzerine yürüdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.