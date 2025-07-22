Cumhurbaşkanı Erdoğan, IDEF 2025 Fuarı'nda
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'na (IDEF 2025) katılacağını duyurdu. Fuar, savunma sanayii alanındaki yenilikler ve uluslararası işbirlikleri açısından önemli bir platform olma özelliği taşıyor. Etkinlik, 2025 yılında gerçekleştirilecek ve saat 11.00'de başlayacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Fuar Merkezi'ndeki 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'na (IDEF 2025) katılacak.
(İstanbul/11.00)
Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman - Güncel