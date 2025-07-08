Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyükelçileri Kabul Edecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Güven Mektubu Takdim Törenleri programına katılacak. Bu çerçevede, Ukrayna, Slovak Cumhuriyeti, Özbekistan ve Cezayir'den gelen büyükelçileri kabul edecek. Törenler 14.00 ile 15.45 saatleri arasında gerçekleştirilecek ve diplomatik ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla önemli görüşmeler yapılacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Güven Mektubu Takdim Törenleri programına katılacak, Ukrayna Büyükelçisi Nariman Celalov, Slovak Cumhuriyeti Büyükelçisi Michal Slivovic, Özbekistan Büyükelçisi İlkhom Khaydarov ve Cezayir Büyükelçisi Boumediene Guennad'ı kabul edecek.
(Ankara/14.00/14.15/14.45/15.15/15.45)
Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman - Güncel