Erdoğan, Milletvekilleri ve İl Başkanları ile Kahvaltı Programında Bir Araya Gelecek

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Milletvekilleri ile Kahvaltı Programı ve Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılacak. Programların saatleri 11:00 ve 14:00 olarak belirlenmiştir.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenecek Milletvekilleri ile Kahvaltı Programı'na ve Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/11.00/14.00)

Kaynak: AA / Semih Erdoğdu - Güncel
Nihal Candan'ın babası isyan etti: Çocuklarım şöhretle sapıttı

Acılı baba günler sonra sessizliğini bozdu
Osimhen transferini canlı yayında duyurdular: Kesin olarak söylüyorum...

Osimhen transferini canlı yayında duyurdular: Galatasaray...
Gram altındaki sert düşüş sonrası çok konuşulacak tahmin

Gram altındaki sert düşüş sonrası çok konuşulacak tahmin
T10X 4More yollara çıkmak için gün sayıyor! İşte beklenen satış fiyatı

Togg'dan sürpriz! İşte yollara çıkacak yeni modelin satış fiyatı
Trump, ABD'den pirinç almayan Japonya'yı tarife uygulamakla tehdit etti

Trump bu kez bambaşka bir şeye taktı! Pirinç almayan ülkeye tehdit
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 2 mahkumun kalan cezaları kaldırıldı

Erdoğan imzaladı, 2 mahkumun kalan cezaları kaldırıldı
Seferihisar'da orman yangını: 345 haneli yazlık site küle döndü

İnfial yaratan görüntü! 345 haneli site resmen küle döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.