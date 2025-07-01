Erdoğan, Milletvekilleri ve İl Başkanları ile Kahvaltı Programında Bir Araya Gelecek
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Milletvekilleri ile Kahvaltı Programı ve Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılacak. Programların saatleri 11:00 ve 14:00 olarak belirlenmiştir.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenecek Milletvekilleri ile Kahvaltı Programı'na ve Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılacak.
(Ankara/11.00/14.00)
Kaynak: AA / Semih Erdoğdu - Güncel