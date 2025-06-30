Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİM Genel Kurulu ve Kabine Toplantısı'na Katılacak

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde TİM 32. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'ne katılacak, ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde TİM 32. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'ne katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

(İstanbul/11.00/Ankara/15.00)

Kaynak: AA / Semih Erdoğdu - Güncel
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