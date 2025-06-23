Erdoğan, Memur-Sen 30. Yıl Vefa Buluşması ve MKYK Toplantısına Katılacak

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da gerçekleştirilecek Memur-Sen 30. Yıl Vefa Buluşması programına katılacak ve ardından partisinin genel merkezinde MKYK toplantısına başkanlık edecek.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da, Memur-Sen 30. Yıl Vefa Buluşması programına katılacak, partisinin genel merkezinde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/14.00/16.30)

Kaynak: AA / Semih Erdoğdu - Güncel
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