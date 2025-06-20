GÜNDEM ÖZETİNE
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Üniversitesi Kongre Salonu'nda düzenlenecek "İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu" ve Pullman Hotel'deki "Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi"ne katılacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Üniversitesi Kongre Salonu'nda düzenlenecek "İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu" ve Pullman Hotel'deki "Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi"ne katılacak.
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı kabul edecek.
(İstanbul/14.30/16.00/18.00)
Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel