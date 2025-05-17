Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Fizik Tedavi Hastanesi'nin Açılışında

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Fizik Tedavi Hastanesi'nin Açılışında
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin açılışına katılacak. Açılış, 14:00'te gerçekleşecek. Bu etkinlik, sağlık alanında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor ve yeni hastane ile fizik tedavi hizmetlerinin artırılması hedefleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin açılışına katılacak.

(İstanbul/14.00)

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel
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