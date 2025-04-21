GÜNDEM ÖZETİNE

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜRKSAT Gölbaşı Yerleşkesinde düzenlenecek "TÜRKSAT 6A Hizmete Alma" Töreni'ne katılacak, partisinin genel merkezinde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/14.00/16.00)