GÜNDEM ÖZETİNE

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi Tanıtım Toplantısı'na katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenecek Emekçiler ile İftar Programı'na iştirak edecek.

(Ankara/12.00/14.00/19.13)