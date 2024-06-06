Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'i karşılayacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılayacak. İkili görüşmenin ardından Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 3. Toplantısı düzenlenecek. Anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı yapılacak. Erdoğan, Mirziyoyev onuruna resmi akşam yemeği verecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılayacak. İkili görüşmenin ardından Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 3. Toplantısı düzenlenecek. Anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı yapılacak. Erdoğan, Mirziyoyev onuruna resmi akşam yemeği verecek.
(Ankara/14.00/14.15/15.15/17.30/19.00)