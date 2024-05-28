Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sayıştay'ın 162. Kuruluş Yıldönümü programına katılacak ve MGK Toplantısına başkanlık edecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenecek olan Sayıştay'ın 162. Kuruluş Yıldönümü programına katılacak. Ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MGK Toplantısına başkanlık edecek. Program saatleri: Ankara/14.00/16.00
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay Başkanlığı Konferans Salonu'nda Sayıştay'ın 162. Kuruluş Yıldönümü münasebetiyle düzenlenen programa katılacak, ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MGK Toplantısına başkanlık edecek.
(Ankara/14.00/16.00)