Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti MKYK Toplantısı'na başkanlık edecek ve İyilik Ödülleri Töreni'ne katılacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Toplantısı'na başkanlık edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Uluslararası İyilik Ödülleri Töreni'ne katılacak.

(Ankara/14.00/19.00)