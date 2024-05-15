Üye Girişi
Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısına katılacak ve TOBB Genel Kurulu'na iştirak edecek

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısına katılacak ve ardından TOBB İkiz Kuleleri'nde düzenlenen TOBB Genel Kurulu'na iştirak edecek. Program saatleri ise TBMM'de gerçekleşecek grup toplantısı için 12.00, TOBB Genel Kurulu için ise Ankara'da düzenlenecek olan etkinlik için 14.00 olarak belirlendi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısına katılacak, ardından TOBB İkiz Kuleleri'nde düzenlenen TOBB Genel Kurulu'na iştirak edecek.

(TBMM/12.00/ANKARA/14.00)

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Politika Ekonomi Güncel Haberler

Erdoğan'ın uykularını kaçıracak anket! Bugün seçim olsa AK Parti 2. oluyor

Erdoğan'ın uykularını kaçıracak anket! Bugün seçim olsa AK Parti 2. oluyor

 İstanbul'da suya yüzde 36 ile 53 oranında zam

İstanbul'da suya yüzde 36 ile 53 oranında zam

 Balıkesir'de üniversiteli motokuryeyi bıçaklayarak öldüren katilin 6 ayrı suç kaydı çıktı

Balıkesir'de üniversiteli motokuryeyi bıçaklayarak öldüren katilin 6 ayrı suç kaydı çıktı

Bakmadan Geçme

15 Mayıs Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 15 Mayıs Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 15 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 15 Mayıs 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 15 Mayıs Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 15 Mayıs İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 15 Mayıs Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! Arda Güler Real Madrid'de kaç gol attı? 15 Mayıs 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 15 Mayıs Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 15 Mayıs Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Talisca Beşiktaş'a gelecek mi? Al Nassr Talisca'yı gözden çıkardı Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 15 Mayıs 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam mı geldi? (ZAMLI) Köprü geçiş ücretleri ne kadar oldu? 15 Mayıs 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 15 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi! 15 Mayıs Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?
Fidan'dan Hamas için 'Terör örgütü' ifadesini kullanan Avusturyalı mevkidaşına canlı yayında sert yanıt

Fidan'dan Hamas için "Terör örgütü" ifadesini kullanan Avusturyalı mevkidaşına canlı yayında sert yanıt
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title