Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısına katılacak ve TOBB Genel Kurulu'na iştirak edecek
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısına katılacak ve ardından TOBB İkiz Kuleleri'nde düzenlenen TOBB Genel Kurulu'na iştirak edecek. Program saatleri ise TBMM'de gerçekleşecek grup toplantısı için 12.00, TOBB Genel Kurulu için ise Ankara'da düzenlenecek olan etkinlik için 14.00 olarak belirlendi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısına katılacak, ardından TOBB İkiz Kuleleri'nde düzenlenen TOBB Genel Kurulu'na iştirak edecek.
(TBMM/12.00/ANKARA/14.00)