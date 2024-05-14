Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftçiler günü toplantısına katılacak ve il başkanları toplantısını yönetecek
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü münasebetiyle Türkiye Ziraat Odaları Birliği Danışma Kurulu Toplantısı'na katılacak. Ardından, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na başkanlık edecek.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü münasebetiyle düzenlenen Türkiye Ziraat Odaları Birliği Danışma Kurulu Toplantısı'na katılacak, ardından partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na başkanlık edecek.
(Ankara/13.30/15.30)