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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i Kabul Edecek

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılayacak ve kabul edecek. Erdoğan ve Miçotakis, heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek. Ayrıca, konuk Başbakan onuruna resmi akşam yemeği verilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılayacak ve Miçotakis'i kabul edecek, Erdoğan heyetler arası görüşmenin ardından, Miçotakis ile ortak basın toplantısı düzenleyecek, daha sonra konuk Başbakan onuruna resmi akşam yemeği verecek.

(Ankara/15.30/15.45/16.30/17.30/18.15)

Kaynak: AA / Güncel

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Recep Tayyip Erdoğan Kiryakos Miçotakis Yunanistan Diplomasi Politika Güncel Haberler

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