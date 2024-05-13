Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i Kabul Edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılayacak ve Miçotakis'i kabul edecek, Erdoğan heyetler arası görüşmenin ardından, Miçotakis ile ortak basın toplantısı düzenleyecek, daha sonra konuk Başbakan onuruna resmi akşam yemeği verecek.

(Ankara/15.30/15.45/16.30/17.30/18.15)