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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri'ni resmi törenle karşılayacak

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Al Ahmed Al Jaber Al Sabah'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılayacak. İkili ve heyetler arası görüşmenin ardından Devlet Nişanı Tevcih ve Anlaşmaları İmza Töreni düzenlenecek. Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Al Ahmed Al Jaber Al Sabah onuruna resmi akşam yemeği verecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Al Ahmed Al Jaber Al Sabah'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılayacak, ikili ve heyetler arası görüşmenin ardından, Devlet Nişanı Tevcih ve Anlaşmaları İmza Töreni yapılacak. Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Al Ahmed Al Jaber Al Sabah onuruna resmi akşam yemeği verecek.

(Ankara/16.00/16.15/17.30/18.15/19.00)

Kaynak: AA / Güncel

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Recep Tayyip Erdoğan Şeyh Sabah Kuveyt Diplomasi Politika Güncel Haberler

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