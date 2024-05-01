Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek ve Danıştay Başkanı Yiğit'i kabul edecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde düzenlenecek olan Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek. Toplantının ardından Erdoğan, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'i kabul edecek. Kabul saatleri Ankara saatiyle 14.00 ve 16.30 olarak belirlendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek, ardından Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'i kabul edecek.
(Ankara/14.00/16.30)