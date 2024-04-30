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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK toplantısına başkanlık edecek ve Çalışma Meclisi Yemeği'ne katılacak

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık edecek ve Sergi Salonu'nda 'Emeğin, Sendikal Örgütlenmenin ve İstihdamın Geleceği' temasıyla 13. Çalışma Meclisi Yemeğine katılacak.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık edecek, Sergi Salonu'nda "Emeğin, Sendikal Örgütlenmenin ve İstihdamın Geleceği" temasıyla 13. Çalışma Meclisi Yemeğine katılacak.

(Ankara/14.00/19.00)

Kaynak: AA / Güncel

Merkez Yürütme Kurulu Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Sendika Politika Ekonomi Güncel Haberler

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