Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK toplantısına başkanlık edecek ve Çalışma Meclisi Yemeği'ne katılacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık edecek, Sergi Salonu'nda "Emeğin, Sendikal Örgütlenmenin ve İstihdamın Geleceği" temasıyla 13. Çalışma Meclisi Yemeğine katılacak.

(Ankara/14.00/19.00)