Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Büyük Miting düzenleyecek
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Atatürk Havalimanı'ndaki "Büyük İstanbul Mitingi"nde halka seslenecek.
(İstanbul/14.30)
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Atatürk Havalimanı'ndaki "Büyük İstanbul Mitingi"nde halka seslenecek.
(İstanbul/14.30)
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