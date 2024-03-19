Cumhurbaşkanı Erdoğan, çeşitli etkinliklere katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni ile Arnavutköy- İstanbul Havalimanı Metrosu Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katılacak, Mamak Yeşilbayır Mahallesi Sağduyu Caddesi'nde Toplu Açılış Töreni'ne iştirak edecek, ATO Congresium'da şoför esnafı ile iftarda bir araya gelecek.

(Ankara/14.00/15.00/16.00/19.06)