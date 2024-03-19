Cumhurbaşkanı Erdoğan, çeşitli etkinliklere katılacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da gerçekleştirilecek olan Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni, Arnavutköy- İstanbul Havalimanı Metrosu Açılış Töreni, Mamak Yeşilbayır Mahallesi Sağduyu Caddesi'nde düzenlenecek olan Toplu Açılış Töreni ve ATO Congresium'da şoför esnafı ile iftar programına katılacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni ile Arnavutköy- İstanbul Havalimanı Metrosu Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katılacak, Mamak Yeşilbayır Mahallesi Sağduyu Caddesi'nde Toplu Açılış Töreni'ne iştirak edecek, ATO Congresium'da şoför esnafı ile iftarda bir araya gelecek.
(Ankara/14.00/15.00/16.00/19.06)