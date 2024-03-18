Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale ve Keçiören'de törenlere katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehitler abidesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 109. Yıldönümü Töreni ile Keçiören'de Atatürk Cumhuriyet Kulesi Açılış Töreni'ne katılacak ardından, 4. Kolordu Komutanlığında askerler ile iftar yemeğinde bir araya gelecek.

(Çanakkale/13.00/Ankara/16.30/19.05)