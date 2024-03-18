Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale ve Keçiören'de törenlere katılacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıldönümü törenlerine katılacak. Ardından Keçiören'de Atatürk Cumhuriyet Kulesi'nin açılış törenine iştirak edecek ve 4. Kolordu Komutanlığı'nda askerlerle iftar yemeğinde bir araya gelecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehitler abidesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 109. Yıldönümü Töreni ile Keçiören'de Atatürk Cumhuriyet Kulesi Açılış Töreni'ne katılacak ardından, 4. Kolordu Komutanlığında askerler ile iftar yemeğinde bir araya gelecek.
(Çanakkale/13.00/Ankara/16.30/19.05)