Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'da miting yapacak ve İstanbul'da iftar programına katılacak
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'da miting yapacak ve İstanbul'da Türkiye Yüzyılı'nın Emekçileri İftar Programı'na katılacak. Erzurum mitingi saat 14.30'da başlayacak, İstanbul'daki iftar programı ise saat 19.19'da gerçekleşecek.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Erzurum Miting Etkinlik ve Gösteri Alanı'ndaki mitinginde halka seslenecek, İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'ndeki Türkiye Yüzyılı'nın Emekçileri İftar Programı'na katılacak.
(Erzurum/14.30/İstanbul/19.19)