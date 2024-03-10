Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir mitinginde konuşacak ve İstanbul'da metro hattı açılışına katılacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İzmir mitinginde konuşacak ve Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı açılış törenine katılacak. İzmir mitingi saat 13.30'da başlayacak ve İstanbul'daki metro hattı açılış töreni ise saat 17.30'da gerçekleşecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İzmir mitinginde konuşacak, Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören- Bağcılar Kirazlı Metro Hattı açılış törenine katılacak.
(İzmir/13.30/İstanbul/17.30)