Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya mitingine katılacak ve Şehir Hastanesi ile bağlantı yollarını açacak
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Turgut Özal Spor Salonu önünde partisinin Antalya mitingine katılacak ve Antalya Şehir Hastanesi ile bağlantı yollarının açılışını yapacak. Saat 14.30'da başlayacak miting, 16.30'da sona erecek.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Turgut Özal Spor Salonu önünde partisinin Antalya mitingine katılacak ve Antalya Şehir Hastanesi ile bağlantı yollarının açılışını yapacak.
(Antalya/14.30/16.30)