Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya mitingine katılacak ve Şehir Hastanesi ile bağlantı yollarını açacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Turgut Özal Spor Salonu önünde partisinin Antalya mitingine katılacak ve Antalya Şehir Hastanesi ile bağlantı yollarının açılışını yapacak.

(Antalya/14.30/16.30)