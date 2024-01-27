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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de AK Parti İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katılacak

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenecek olan AK Parti İzmir İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katılacak. Ayrıca Erdoğan, İzmir Şehir Hastanesi ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'ne de iştirak edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halkapınar Spor Salonunda yapılacak AK Parti İzmir İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı ile İzmir Şehir Hastanesi ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'ne katılacak.

(İzmir/14.00/16.00)

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan İzmir Politika Güncel Haberler

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