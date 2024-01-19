Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yalova'da tören ve toplantılara katılacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yalova Sefine Tersanesi'nde Mavi Vatana Güç: Yeni Deniz Platformları Teslimat Töreni'ne ve Yalova Kapalı Spor Salonu'nda AK Parti Yalova Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yalova Sefine Tersanesi'nde Mavi Vatana Güç: Yeni Deniz Platformları Teslimat Töreni'ne ve Yalova Kapalı Spor Salonu'nda AK Parti Yalova Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak.
(Yalova/15.00/17.00)