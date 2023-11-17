GÜNDEM ÖZETİNE

Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'daCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Berlin'de, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Berlin'de, Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz tarafından karşılanacak Erdoğan, ortak basın toplantısına katılacak, Scholz ile baş başa görüşecek, heyetler arası çalışma yemeğine iştirak edecek.

(Berlin)