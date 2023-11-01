GÜNDEM ÖZETİNE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Devlet Yüksek Konseyi (DYK) Başkanı Muhammed Tekale ile İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ı ve güven mektubu sunacak Slovenya Büyükelçisi Gorazd Rencelj, Lüksemburg Büyükelçisi Georges Faber ile Finlandiya Büyükelçisi Pirkko...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Devlet Yüksek Konseyi (DYK) Başkanı Muhammed Tekale ile İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ı ve güven mektubu sunacak Slovenya Büyükelçisi Gorazd Rencelj, Lüksemburg Büyükelçisi Georges Faber ile Finlandiya Büyükelçisi Pirkko Mirjami Hamalainen'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ayrı ayrı kabul edecek.

(Ankara/14.00/15.00/16.00/16.45/17.30)