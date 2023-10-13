GÜNDEM ÖZETİNE

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde Türkiye-Afrika 4. İş ve Ekonomi Forumu Kapanış Töreni'ne katılacak, Mabeyn Köşkü'nde Komorlar Birliği Cumhurbaşkanı Assoumani Azali ile görüşecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde Türkiye- Afrika 4. İş ve Ekonomi Forumu Kapanış Töreni'ne katılacak, Mabeyn Köşkü'nde Komorlar Birliği Cumhurbaşkanı Assoumani Azali ile görüşecek.

(İstanbul/14.30/17.30)

Kaynak: AA / Güncel

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