GÜNDEM ÖZETİNE

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türkiye Gençlik Vakfı Teşkilat Buluşması'na katılacak.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türkiye Gençlik Vakfı Teşkilat Buluşması'na katılacak.
(Ankara/14.00/18.00)
Kaynak: AA / Güncel