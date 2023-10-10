GÜNDEM ÖZETİNE

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Avusturya Federal Şansölyesi Karl Nehammer'i resmi törenle karşılayacak, baş başa ve heyetler arası görüşmeler ile ortak basın toplantısının ardından, Nehammer onuruna resmi akşam yemeği verecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Avusturya Federal Şansölyesi Karl Nehammer'i resmi törenle karşılayacak, baş başa ve heyetler arası görüşmeler ile ortak basın toplantısının ardından, Nehammer onuruna resmi akşam yemeği verecek.

(Ankara/16.00/16.15/17.00/18.15/19.00)

Kaynak: AA / Güncel

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Recep Tayyip Erdoğan Avusturya Güncel Haberler

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