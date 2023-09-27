GÜNDEM ÖZETİNE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, güven mektubu sunacak Fransa Büyükelçisi Isabelle Dumont, Norveç Büyükelçisi Anderas Gaarder, Mısır Büyükelçisi Amr el-Hamami ve Suudi Arabistan Büyükelçisi Fahad bin Assaad Abu Al-Nasr'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ayrı ayrı kabul edecek.