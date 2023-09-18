GÜNDEM ÖZETİNE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rockefeller Plaza'da Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesince düzenlenecek akşam yemeğine katılacak, Türkevi'nde ABD'de faaliyet gösteren düşünce kuruluşu temsilcileriyle yuvarlak masa toplantısı yapacak, Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı İmza Töreni'ne iştirak edecek.

Sheraton New York Times Square Hotel'de Concordia Zirvesi'ne hitap edecek ve ABD'li iş adamlarını kabul edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili görüşmeler yapacak.

(New York)