GÜNDEM ÖZETİNE
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'ne, Haliç Kongre Merkezi'nde 10. Dünya Türk İş Konseyi Kurultayı'na katılacak, Hilton Bomonti Otel'de Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şurası'na iştirak edecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'ne, Haliç Kongre Merkezi'nde 10. Dünya Türk İş Konseyi Kurultayı'na katılacak, Hilton Bomonti Otel'de Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şurası'na iştirak edecek.
(İstanbul/11.00/14.30/19.30)
Kaynak: AA / Güncel