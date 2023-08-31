GÜNDEM ÖZETİNE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu Komutanlığı ile Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu Komutanlığının diploma ve sancak devir teslim törenlerine katılacak, 2023-2024 su ürünleri av sezonu açılışına iştirak edecek.