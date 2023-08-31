GÜNDEM ÖZETİNE

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu Komutanlığı ile Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu Komutanlığının diploma ve sancak devir teslim törenlerine katılacak, 2023-2024 su ürünleri av sezonu açılışına iştirak edecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu Komutanlığı ile Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu Komutanlığının diploma ve sancak devir teslim törenlerine katılacak, 2023-2024 su ürünleri av sezonu açılışına iştirak edecek.
(İstanbul/15.30/18.00/21.00)
Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel