GÜNDEM ÖZETİNE

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir'i ziyaret edecek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul edecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir'i ziyaret edecek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul edecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kara Harp Okulu'nda Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 30 Ağustos Zafer Bayramı konserini izleyecek.
(Ankara/11.00/13.00/17.00/20.00)
Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel