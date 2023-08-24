GÜNDEM ÖZETİNE

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na, ATO Congresium'da AK Parti'nin 22. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na iştirak edecek.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na, ATO Congresium'da AK Parti'nin 22. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na iştirak edecek.
(Ankara/14.00/17.00)
Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel