GÜNDEM ÖZETİNE

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla Kahramanmaraş Kentsel Dönüşüm Toplu Temel Atma Töreni'ne katılacak, parti genel merkezinde AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı'na başkanlık edecek.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla Kahramanmaraş Kentsel Dönüşüm Toplu Temel Atma Töreni'ne katılacak, parti genel merkezinde AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/14.00/15.00)

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi AK Parti Güncel Haberler

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