GÜNDEM ÖZETİNE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'i ve FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu kabul edecek, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan ile görüşecek.