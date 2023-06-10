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GÜNDEM ÖZETİNE

GÜNDEM ÖZETİNE

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'i ve FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu kabul edecek, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan ile görüşecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'i ve FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu kabul edecek, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan ile görüşecek.

(İstanbul/16.00/17.00/18.30)

Kaynak: AA / Aykut Karadağ - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Atatürk Havalimanı Güncel Haberler

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