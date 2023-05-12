GÜNDEM ÖZETİNE

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultangazi'de Sultançiftliği Merkez Camii önünde ve Bahçelievler'de Şirinevler Ulu Camii önünde düzenlenecek mitingler ile İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek 3.Türkiye Gençlik Zirvesi'ne katılacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultangazi'de Sultançiftliği Merkez Camii önünde ve Bahçelievler'de Şirinevler Ulu Camii önünde düzenlenecek mitingler ile İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek 3.Türkiye Gençlik Zirvesi'ne katılacak.
(İstanbul/15.00/17.00/20.00)
Sizce Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilme kararı doğru mu?— Haberler.com (@Haberler) May 11, 2023
Kaynak: AA / Ömer Olcay - Güncel