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GÜNDEM ÖZETİNE

GÜNDEM ÖZETİNE

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultangazi'de Sultançiftliği Merkez Camii önünde ve Bahçelievler'de Şirinevler Ulu Camii önünde düzenlenecek mitingler ile İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek 3.Türkiye Gençlik Zirvesi'ne katılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultangazi'de Sultançiftliği Merkez Camii önünde ve Bahçelievler'de Şirinevler Ulu Camii önünde düzenlenecek mitingler ile İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek 3.Türkiye Gençlik Zirvesi'ne katılacak.

(İstanbul/15.00/17.00/20.00)

Kaynak: AA / Ömer Olcay - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Sultangazi İstanbul Güncel Haberler

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