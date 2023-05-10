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GÜNDEM ÖZETİNE

GÜNDEM ÖZETİNE

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay Başkanlığı 155. Kuruluş Yıldönümü Töreni'ne, Batman'da Valilik önünde, Mardin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda düzenlenecek mitinglere katılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay Başkanlığı 155. Kuruluş Yıldönümü Töreni'ne, Batman'da Valilik önünde, Mardin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda düzenlenecek mitinglere katılacak.

(Ankara/12.00/Batman/14.30/Mardin/17.30)

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Danıştay Mardin Güncel Haberler

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