GÜNDEM ÖZETİNE

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay Başkanlığı 155. Kuruluş Yıldönümü Töreni'ne, Batman'da Valilik önünde, Mardin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda düzenlenecek mitinglere katılacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay Başkanlığı 155. Kuruluş Yıldönümü Töreni'ne, Batman'da Valilik önünde, Mardin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda düzenlenecek mitinglere katılacak.
(Ankara/12.00/Batman/14.30/Mardin/17.30)
Kaynak: AA / Fırat Taşdemir - Güncel