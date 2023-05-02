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GÜNDEM ÖZETİNE

GÜNDEM ÖZETİNE

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Kepez Turgut Özal Spor Salonu önünde düzenlenecek mitinge, Konya Kılıçarslan Meydanı'nda, Karapınar Güneş Santrali, Bozkır Barajı ve Abdülhamit Han Caddesi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Kepez Turgut Özal Spor Salonu önünde düzenlenecek mitinge, Konya Kılıçarslan Meydanı'nda, Karapınar Güneş Santrali, Bozkır Barajı ve Abdülhamit Han Caddesi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katılacak.

(Antalya/14.00/Konya/17.00)

Kaynak: AA / Cankut Taşdan - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Antalya Konya Güncel Haberler

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